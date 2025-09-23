|
ЕСПЧ может приоритетно рассмотреть иск грузинских НПО против закона об иноагентах
23.09.2025 18:15
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) может в приоритетном порядке рассмотреть коллективный иск грузинских организаций гражданского общества против закона об иноагентах. Об этом сообщает «Ассоциация молодых юристов Грузии» (GYLA).
Речь идет о жалобе, поступившей в ЕСПЧ осенью 2024 года от 120 НПО, 16 медиаорганизаций и 4 физических лиц. Истцы считают, что закон об иноагентах нарушает сразу шесть статей Европейской конвенции о правах человека.
• Свобода собраний и объединений (статья 11),
• Свобода выражения мнения (статья 10),
• Право на уважение частной и семейной жизни (статья 8),
• Запрещение дискриминации (статья 14),
• Право на эффективное средство правовой защиты (статья 13)
• Пределы использования ограничений в отношении прав (статья 18).
Как отмечают в GYLA, признав жалобу приемлемой по всем статьям, ЕСПЧ начал рассмотрение дела «в беспрецедентно короткие сроки». Суд уже получил ответы от грузинского государства по запрошенной информации.
«Как указано в корреспонденции, направленной судом, суд может присвоить делу статус дела, имеющего общественное значение. Такой статус предоставляется делам, затрагивающим вопросы, имеющие исключительное значение для защиты прав человека», — говорят в GYLA.
В НПО также сообщили, что предоставили суду информацию о «репрессивных механизмах, которые применялись в отношении правозащитных организаций и СМИ» с момента вступления в силу закона об иноагентах, включая недавние аресты счетов организаций.
Одновременно, GYLA указывает, что Минюст в своем замечании скрыл информацию о принятии весной 2025 года новой версии закона об иноагентах – аналога американского FARA, а также поправок к закону о грантах, запрещающих НПО получать иностранное финансирование без одобрения правительства.
