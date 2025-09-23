Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Спикер Еврокомиссии: голос грузинского народа должен быть услышан властями Грузии


23.09.2025   18:20


Пресс-спикер Анита Хиппер заявила, что грузинский народ имеет право на мирный протест, а власти Грузии должны услышать его голос.

Это, подчеркнула представитель Брюсселя, — основа любой демократии. Хиппер заявила, что ЕС солидарен с грузинским народом.

«Грузинский народ, как и любой другой, имеет право на мирную демонстрацию, чтобы его голос был услышан. Это основа любой демократии. Мы солидарны с грузинским народом, который смело и мирно выходит на улицы и организует демонстрации в защиту европейских ценностей, демократии и свободы слова.

ЕС поддерживает демократию и процветание, и наше послание грузинским властям состоит в том, чтобы разрешить демонстрацию и не бояться плюрализма свободных граждан, которые хотят, чтобы их голоса были услышаны», — заявила она.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна