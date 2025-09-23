Спикер Еврокомиссии: голос грузинского народа должен быть услышан властями Грузии

23.09.2025 18:20





Пресс-спикер Анита Хиппер заявила, что грузинский народ имеет право на мирный протест, а власти Грузии должны услышать его голос.



Это, подчеркнула представитель Брюсселя, — основа любой демократии. Хиппер заявила, что ЕС солидарен с грузинским народом.



«Грузинский народ, как и любой другой, имеет право на мирную демонстрацию, чтобы его голос был услышан. Это основа любой демократии. Мы солидарны с грузинским народом, который смело и мирно выходит на улицы и организует демонстрации в защиту европейских ценностей, демократии и свободы слова.



ЕС поддерживает демократию и процветание, и наше послание грузинским властям состоит в том, чтобы разрешить демонстрацию и не бояться плюрализма свободных граждан, которые хотят, чтобы их голоса были услышаны», — заявила она.





