|
|
|
Спикер Еврокомиссии: голос грузинского народа должен быть услышан властями Грузии
23.09.2025 18:20
Пресс-спикер Анита Хиппер заявила, что грузинский народ имеет право на мирный протест, а власти Грузии должны услышать его голос.
Это, подчеркнула представитель Брюсселя, — основа любой демократии. Хиппер заявила, что ЕС солидарен с грузинским народом.
«Грузинский народ, как и любой другой, имеет право на мирную демонстрацию, чтобы его голос был услышан. Это основа любой демократии. Мы солидарны с грузинским народом, который смело и мирно выходит на улицы и организует демонстрации в защиту европейских ценностей, демократии и свободы слова.
ЕС поддерживает демократию и процветание, и наше послание грузинским властям состоит в том, чтобы разрешить демонстрацию и не бояться плюрализма свободных граждан, которые хотят, чтобы их голоса были услышаны», — заявила она.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна