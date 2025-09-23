|
|
|
Члены правительства Абхазии встретились с мэром Афин Харрисом Дукасом в ходе рабочего визита в Грецию
23.09.2025 18:53
Заместитель председателя правительства Абхазской Автономной Республики Анзор Маргиани и министр по делам внутренне перемещенных лиц Абхазии Давид Пацация встретились с мэром Афин Харрисом Дукасом в ходе рабочего визита в Грецию.
В ходе встречи обсуждались вопросы текущего и будущего сотрудничества. Стороны договорились о реализации большего количества совместных проектов по поддержке внутренне перемещенных лиц из Абхазии.
Обсуждались возможности привлечения внутренне перемещенных лиц к различным культурным проектам в Греции, направленным на повышение осведомленности об Абхазии, а также ознакомительные и образовательные визиты греческой молодежи в Грузию.
«Я поблагодарил мэра Афин Хариса Дукаса за сотрудничество и поддержку в организации международного лагеря для перемещенной молодежи из Абхазии. Уверен, что наше сотрудничество станет более активным и тесным», — заявил министр Давид Пацация.
На встрече, которая прошла в мэрии Афин, присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Греческой Республике Леван Беридзе и представители мэрии Афин.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна