Члены правительства Абхазии встретились с мэром Афин Харрисом Дукасом в ходе рабочего визита в Грецию

Заместитель председателя правительства Абхазской Автономной Республики Анзор Маргиани и министр по делам внутренне перемещенных лиц Абхазии Давид Пацация встретились с мэром Афин Харрисом Дукасом в ходе рабочего визита в Грецию.



В ходе встречи обсуждались вопросы текущего и будущего сотрудничества. Стороны договорились о реализации большего количества совместных проектов по поддержке внутренне перемещенных лиц из Абхазии.



Обсуждались возможности привлечения внутренне перемещенных лиц к различным культурным проектам в Греции, направленным на повышение осведомленности об Абхазии, а также ознакомительные и образовательные визиты греческой молодежи в Грузию.



«Я поблагодарил мэра Афин Хариса Дукаса за сотрудничество и поддержку в организации международного лагеря для перемещенной молодежи из Абхазии. Уверен, что наше сотрудничество станет более активным и тесным», — заявил министр Давид Пацация.



На встрече, которая прошла в мэрии Афин, присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Греческой Республике Леван Беридзе и представители мэрии Афин.





