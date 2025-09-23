Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Делегация Совета Европы прибудет в Грузию для оценки обстановки перед выборами 4 октября


23.09.2025   19:14


Делегация Совета Европы прибудет в Грузию для оценки обстановки перед выборами 4 октября. Об этом говорится на веб-странице организации.

Делегаты прибудут в Тбилиси 24-25 сентября. Подчеркивается, что этот визит не следует рассматривать как политическую поддержку легитимности или взглядов тех лиц, с кем представители Совета Европы проведут встречи.

«Делегация Конгресса местных и региональных властей Совета Европы посетит Грузию с ознакомительным визитом 24 и 25 сентября 2025 года. Цель визита – оценить влияние текущей политической ситуации на местные власти, уделив особое внимание предстоящим местным выборам, назначенным на 4 октября 2025 года в Грузии.

В состав делегации войдут президент Палаты местных органов власти Бернд Фёрингер (Германия, ЕНП/ККЕ) и спикер Конгресса по наблюдению за местными и региональными выборами Стюарт Диксон (Великобритания, МГДГ), которых будет сопровождать эксперт профессор Таня Гроппи», — сказано в заявлении.

Представители Совета Европы проведут встречи с главой ЦИК Грузии, первым заместителем омбудсмена Грузии и первым заместителем главы парламентского комитета по региональной политике и самоуправлению.

Делегаты обменяются мнениями с членами Национальной делегации Грузии в Конгрессе и представителями Национальной ассоциации местных органов власти Грузии, а также проведут встречи с представителями СМИ, НПО и политических партий.

«Этот визит не следует рассматривать как политическую поддержку легитимности или взглядов собеседников, с которыми состоятся встречи», — подчеркивается в заявлении.


