Йозвиак: Главу МИД Грузии не пригласят на совещание глав МИД в Люксембурге


23.09.2025   19:14


Рикард Йозвиак, главред европейского бюро «Радио Свобода», пишет, что главу МИД Грузии Маку Бочоришвили не будет приглашена на встречу министров иностранных дел стран Черноморского бассейна, организованную ЕС в Люксембурге 20 октября.

Причиной Йозвиак назвал решение Брюсселя ограничить контакты с высокопоставленными чиновниками Грузии в ответ на антидемократические и антизападные шаги правительства «Грузинской мечты».

Грузия будет представлена на уровне посла.

«Министры иностранных дел государств Центральной Азии и стран Черноморского бассейна приглашены на совещание министров иностранных дел ЕС в Люксембурге 20 октября.

Однако министр иностранных дел Грузии приглашена не будет, поскольку <Грузия> будет представлена на уровне послов«, — пишет Йозвиак.


