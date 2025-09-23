|
Йозвиак: Главу МИД Грузии не пригласят на совещание глав МИД в Люксембурге
23.09.2025 19:14
Рикард Йозвиак, главред европейского бюро «Радио Свобода», пишет, что главу МИД Грузии Маку Бочоришвили не будет приглашена на встречу министров иностранных дел стран Черноморского бассейна, организованную ЕС в Люксембурге 20 октября.
Причиной Йозвиак назвал решение Брюсселя ограничить контакты с высокопоставленными чиновниками Грузии в ответ на антидемократические и антизападные шаги правительства «Грузинской мечты».
Грузия будет представлена на уровне посла.
«Министры иностранных дел государств Центральной Азии и стран Черноморского бассейна приглашены на совещание министров иностранных дел ЕС в Люксембурге 20 октября.
Однако министр иностранных дел Грузии приглашена не будет, поскольку <Грузия> будет представлена на уровне послов«, — пишет Йозвиак.
