АМЮГ: НПО и СМИ Грузии представили ЕСПЧ письменное обращение по поводу «закона об иноагентах»
23.09.2025 19:15
Неправительственная организация АМЮГ (Ассоциация молодых юристов Грузии) сообщает новости вокруг обращения в Страсбургский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с «законом об иноагентах», принятый парламентом Грузии в 2024 году.
Он был принят по инициативе «Грузинской мечты». АМЮГ сообщает, Что НПО и средства массовой информации направили письменное сообщение в Европейский суд по правам человека.
Ранее жалоба была подана в ЕСПЧ в октябре 2024 года от имени 16 организаций средств массовой информации, 120 НПО и 4 частных лиц — в общей сложности в этом деле участвуют 140 заявителей, которые оспаривают нарушения следующих прав, защищаемых Европейской конвенцией по правам человека:
свобода собраний и ассоциаций (статья 11);
свобода выражения мнений (статья 10);
право на неприкосновенность частной и семейной жизни (статья 8);
дискриминация (статья 14);
право на эффективные средства правовой защиты (статья 13);
рамки использования ограничения прав (статья 18).
По информации АМЮГ, Страсбургский суд принял к производству.
НПО заявляет, что в письменном обращении к ЕСПЧ предоставляется подробная информация «об ухудшении ситуации после принятия российского закона, принятии новых законов, ограничивающих деятельность НПО и СМИ, их репрессивном применении и преследовании гражданских организаций, целью которого является уничтожение независимых СМИ и организаций гражданского общества».
Сообщается, что ЕСПЧ уже получил ответ государства на жалобу.
«На следующем этапе Министерство юстиции снова должно будет представить суду письменные заключения и ответить на письменные доводы заявителей», — заявили правозащитники.
Ассоциация молодых юристов также указывает, что в корреспонденции, которую направил Страсбургский суд, указывается, что «суд может присвоить <жалобе> статус дела, имеющего значительное влияние».
Этот статус присваивается делам, касающимся исключительно важных вопросов, связанных с предполагаемыми нарушениями прав человека.
8 международных правозащитных организаций/коалиций от имени 21 субъекта обратились в Страсбургский суд с просьбой присоединиться к делу в качестве третьей стороны.
Среди них — Венецианская комиссия и Amnesty International. Полный список организаций таков:
International Federation Human Rights (FIDH)
Memorial Human Rights Defence Center (Memorial);
Hungarian Civil Liberties Union (HCLU),
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, Аргентина),
Egyptian Personal Rights Initiative, Irish Council for Civil Liberties,
Kenya Human Rights Commission,
KontraS (Индонезия);
Legal Resources Centre (ЮАР);
Hungarian Helsinki Committee;
Clean Air Action Group;
Háttér Society;
K-Monitor;
Ökotárs;
Foundation,
Power of Humanity Foundation;
Transparency International Hungary;
Media Defence;
Amnesty International;
Crew Against Torture (CAT);
ADF (Alliance Defending Freedom) International;
European Commission for Democracy through Law (Venice Commission).
