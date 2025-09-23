АМЮГ: НПО и СМИ Грузии представили ЕСПЧ письменное обращение по поводу «закона об иноагентах»

Неправительственная организация АМЮГ (Ассоциация молодых юристов Грузии) сообщает новости вокруг обращения в Страсбургский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с «законом об иноагентах», принятый парламентом Грузии в 2024 году.



Он был принят по инициативе «Грузинской мечты». АМЮГ сообщает, Что НПО и средства массовой информации направили письменное сообщение в Европейский суд по правам человека.



Ранее жалоба была подана в ЕСПЧ в октябре 2024 года от имени 16 организаций средств массовой информации, 120 НПО и 4 частных лиц — в общей сложности в этом деле участвуют 140 заявителей, которые оспаривают нарушения следующих прав, защищаемых Европейской конвенцией по правам человека:



свобода собраний и ассоциаций (статья 11);

свобода выражения мнений (статья 10);

право на неприкосновенность частной и семейной жизни (статья 8);

дискриминация (статья 14);

право на эффективные средства правовой защиты (статья 13);

рамки использования ограничения прав (статья 18).

По информации АМЮГ, Страсбургский суд принял к производству.



НПО заявляет, что в письменном обращении к ЕСПЧ предоставляется подробная информация «об ухудшении ситуации после принятия российского закона, принятии новых законов, ограничивающих деятельность НПО и СМИ, их репрессивном применении и преследовании гражданских организаций, целью которого является уничтожение независимых СМИ и организаций гражданского общества».



Сообщается, что ЕСПЧ уже получил ответ государства на жалобу.



«На следующем этапе Министерство юстиции снова должно будет представить суду письменные заключения и ответить на письменные доводы заявителей», — заявили правозащитники.



Ассоциация молодых юристов также указывает, что в корреспонденции, которую направил Страсбургский суд, указывается, что «суд может присвоить <жалобе> статус дела, имеющего значительное влияние».



Этот статус присваивается делам, касающимся исключительно важных вопросов, связанных с предполагаемыми нарушениями прав человека.



8 международных правозащитных организаций/коалиций от имени 21 субъекта обратились в Страсбургский суд с просьбой присоединиться к делу в качестве третьей стороны.



Среди них — Венецианская комиссия и Amnesty International. Полный список организаций таков:



International Federation Human Rights (FIDH)

Memorial Human Rights Defence Center (Memorial);

Hungarian Civil Liberties Union (HCLU),

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, Аргентина),

Egyptian Personal Rights Initiative, Irish Council for Civil Liberties,

Kenya Human Rights Commission,

KontraS (Индонезия);

Legal Resources Centre (ЮАР);

Hungarian Helsinki Committee;

Clean Air Action Group;

Háttér Society;

K-Monitor;

Ökotárs;

Foundation,

Power of Humanity Foundation;

Transparency International Hungary;

Media Defence;

Amnesty International;

Crew Against Torture (CAT);

ADF (Alliance Defending Freedom) International;

European Commission for Democracy through Law (Venice Commission).



Источник: https://sovanews.tv" rel=nofollow> СОВА

