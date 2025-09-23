В МИД Грузии возмутились приглашением страны на уровне посла на встречу в Люксембурге

23.09.2025 20:10





Как отмечают в грузинском внешнеполитическом ведомстве, данный факт является очередной попыткой использовать вопрос участия Грузии в мероприятиях ЕС в целях политических спекуляций.



«На министерскую встречу по вопросам связности, которая запланирована на 20 октября в Люксембурге и на которую Европейская служба внешнеполитической деятельности приглашает министров иностранных дел стран Центральной Азии и Восточного партнёрства — Армении, Азербайджана, Турции, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана — Грузия не примет участие на уровне посла. Учитывая важность данной темы и роль Грузии в вопросах связности, приглашение на встречу министров на уровне посла является неприемлемым, и основания и причины подобного подхода остаются непонятными. Европейская служба внешнеполитической деятельности была проинформирована о позиции грузинской стороны по поводу участия в данной встрече ещё несколько недель назад. С учётом роли Грузии как в вопросах региональной безопасности, так и в сфере связности, участие Грузии в таких важных дискуссиях должно происходить на соответствующем уровне и быть в интересах стран-членов Европейского союза.



Приглашение Грузии на уровне посла на министерскую встречу, запланированную Европейской службой внешнеполитической деятельности, указывает на несерьёзное отношение со стороны институтов Европейского союза. Это является демонстрацией не только игнорирования геополитической, но и простой географической реальности и представляет собой ещё одну попытку использовать вопрос приглашения Грузии на мероприятия ЕС в политических спекулятивных целях, а также для поощрения радикальной повестки и поляризации внутри Грузии. Мы надеемся, что большинство стран-членов Европейского союза хорошо осознаёт геополитические потребности, ценит партнёрство с Грузией, её роль в вопросах связности между Европой и Азией и не разделяет подобного отношения Европейской службы внешнеполитической деятельности к участию Грузии» — говорится в заявлении.







