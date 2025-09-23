Трамп: США полностью готовы ввести пакет мощных тарифов

Президент США Дональд Трамп пригрозил введением "мощных тарифов" против РФ в случае, если Кремль не согласится на заключение соглашения о прекращении огня в Украине.



"В случае, если Россия не готова заключить соглашение о прекращении войны, то Соединенные Штаты полностью готовы ввести очень сильные мощные тарифы, которые, по моему мнению, очень быстро остановят кровопролитие. Но для того, чтобы эти тарифы были эффективными, европейские страны, все вы, кто сейчас собрались здесь, должны присоединиться к нам и принять точно такие же меры", - сказал он во время выступления на общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник.



По словам Трампа, "сейчас единственный вопрос заключается в том, сколько еще жизней будет бессмысленно потеряно с обеих сторон". Также лидер США подчеркнул, что Китай и Индия являются основными спонсорами войны, продолжая покупать российскую нефть.



"(...) но, что недопустимо, даже страны НАТО не отказались от российских энергоносителей и энергетических продуктов, о чем, как вы знаете, я узнал около двух недель назад и был очень недоволен. Подумайте об этом: они финансируют войну против самих себя. Кто, черт возьми, когда-нибудь о таком слышал?" - заявил Трамп.



Как сообщалось, общие дебаты 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН начались во вторник, 23 сентября, в Нью-Йорке (США).



Дебаты 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций будут проходить с 23 по 27 и 29 сентября 2025 года. Главы государств и правительств, министры и активисты соберутся вместе, чтобы найти решение взаимосвязанных глобальных вызовов для содействия миру, безопасности и устойчивому развитию. Тема общих дебатов 80-й сессии Генеральной Ассамблеи - "Вместе лучше: 80 и более лет ради мира, развития и прав человека".





