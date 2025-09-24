Навроцкий: Когда Россия напала на Грузию, не все понимали, что это начало нового империализма Кремля

24.09.2025 11:04





Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что вторжение дрона в воздушное пространство его страны в начале текущего месяца стало примером российского империализма.



«Когда Россия напала на Грузию, не для всех было очевидно, что это лишь начало нового империализма Кремля. К сожалению, ветер истории, который мы в Польше так хорошо знаем и понимаем, снова начинает дуть», – заявил Навроцкий, выступая на дебатах Генеральной ассамблеи ООН.



По его словам, вторжение дронов в воздушное пространство Польши не было случайным.



«Десятки дронов целенаправленно нарушили границы моей страны. Это не было случайностью. Это произошло по приказу, отданному в столице страны, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН», – отметил Навроцкий.



По словам президента, инцидент впервые со времен Второй мировой войны заставил Польшу открыть огонь по враждебным объектам.



«Будьте уверены, дамы и господа, как главнокомандующий вооруженными силами и как президент Польши, я заявляю: Польша всегда будет адекватно реагировать и готова защищать свою территорию. Возложение ответственности на Россию должно быть нашей общей обязанностью», – подчеркнул Навроцкий.







