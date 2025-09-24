|
Состоялась встреча глав МИД Грузии и Франции в рамках Генассамблеи ООН
24.09.2025 11:36
В Нью-Йорке, в рамках Генеральной ассамблеи ООН, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили встретилась с министром Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ноэлем Барро.
Согласно информации грузинского внешнеполитического ведомства, в ходе беседы стороны обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами. Особое внимание было уделено значению политического диалога и необходимости активной коммуникации для преодоления общих вызовов.
Как отмечает МИД, министры также обсудили процесс евроинтеграции Грузии. Была выражена надежда, что отношения с Европейским союзом вернутся в обычное русло, а также подчеркнута важность поддержки этого процесса со стороны Франции.
«Беседа также затронула существующие вызовы в сфере безопасности в регионе и оккупацию территорий Грузии Российской Федерацией.
Мака Бочоришвили поблагодарила французского коллегу за активную поддержку Грузии в международных форматах.
На встрече также был рассмотрен ряд вопросов сотрудничества между двумя странами в различных сферах», – говорится в информации.
