Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Состоялась встреча глав МИД Грузии и Франции в рамках Генассамблеи ООН


24.09.2025   11:36


В Нью-Йорке, в рамках Генеральной ассамблеи ООН, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили встретилась с министром Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ноэлем Барро.

Согласно информации грузинского внешнеполитического ведомства, в ходе беседы стороны обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами. Особое внимание было уделено значению политического диалога и необходимости активной коммуникации для преодоления общих вызовов.

Как отмечает МИД, министры также обсудили процесс евроинтеграции Грузии. Была выражена надежда, что отношения с Европейским союзом вернутся в обычное русло, а также подчеркнута важность поддержки этого процесса со стороны Франции.

«Беседа также затронула существующие вызовы в сфере безопасности в регионе и оккупацию территорий Грузии Российской Федерацией.

Мака Бочоришвили поблагодарила французского коллегу за активную поддержку Грузии в международных форматах.

На встрече также был рассмотрен ряд вопросов сотрудничества между двумя странами в различных сферах», – говорится в информации.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна