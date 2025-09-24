В Тбилиси открылся памятник Ираклию II

24.09.2025 12:11





В районе Исани, на Кахетинском шоссе, в т.н парке Самгори, совместными усилиями мэрии Тбилиси и Министерства культуры был установлен памятник царю Ираклию II.



Монумент был открыт мэром Тбилиси Кахой Каладзе вместе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, председателем парламента Шалвой Папуашвили и министром культуры Тинатин Рухадзе.



«Сегодня действительно особенный день — в нашем городе мы открываем памятник великому грузинскому царю Ираклию II и этим ещё раз подтверждаем, что Тбилиси был и остаётся центром исторической памяти грузин, нашей национальной идентичности. Этот памятник является своего рода посланием нашим детям, будущим поколениям, что Грузия вечна своей историей, верой, великой культурой, ценностями, которые наши предки и великие цари донесли до нас — порой через борьбу, порой через созидание, но прежде всего мудрой политикой. Воздвижение памятника Ираклию II в сердце Грузии, в её столице, — это символ прочности нашего государства и его мирного будущего. Также символично, что монумент создан по эскизу Мераба Мерабишвили, среди других известных работ которого — любимая всеми конная статуя Ираклия II в Телави», — заявил Каха Каладзе.



Мэр Тбилиси поблагодарил премьер-министра за данную инициативу, а также Министерство культуры и группу скульпторов, работавших над памятником.



«Хочу поблагодарить скульпторов и архитектора, которые участвовали в реализации этого проекта. Благодарю Министерство культуры. Именно совместными усилиями мэрии Тбилиси и Министерства культуры этот проект был осуществлён. Разумеется, особая благодарность принадлежит премьер-министру Ираклию Кобахидзе, по инициативе которого в Тбилиси был воздвигнут памятник Ираклию II», — отметил мэр столицы.



Работа была создана группой скульпторов по эскизу известного мастера Мераба Мерабишвили. Монумент, установленный в т.н парке Самгори в память о заслугах Ираклия II, придаёт пространству дополнительное культурно-историческое значение.



