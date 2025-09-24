Спикер парламента Грузии назвал «абсолютной катастрофой» заявление пресс-спикера Евросоюза

По заявлению председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, «абсолютная катастрофа» то, что своим заявлением пресс-спикер Евросоюза говорит о своей солидарности «со свержением власти и насилием, анонсированными на 4 октября».



Как отметил в беседе с журналистами Папуашвили, если 4 октября будет насилие, из-за указанного заявления пресс-спикера ответственность за него будет возложена и на Европейскую комиссию.



«4 октября анонсировано свержение, то есть насилие. Именно это является главным вопросом. Хочу также коснуться заявления пресс-спикера Европейской комиссии, которые мы слышали, и то, что мы услышали, было абсолютной катастрофой. Пресс-спикер заявляет о своей солидарности с мероприятием по свержению власти, которое 4 октября планирует организовать Леван Хабеишвили (прим. председатель политсовета «Единого национального движения»). Она сказала, что солидарна с участниками акции. О солидарности с чем она заявляет, это надо учитывать – 4 октября, в 16:00 по местному времени, когда еще идут выборы и процесс голосования, «Национальное движение» анонсирует насильственную акцию, свержение власти и бунт в стране», - заявил Папуашвили.



Также, по его словам, указанным заявлением пресс-спикер Еврокомиссии заявляет о своей солидарности с акцией, анонсированной на 4 октября Леваном Хабеишвили и «Национальным движением».



«То, что мы прочли в этих словах, является абсолютной ценностной катастрофой. Это прямое принятие на себя ответственности за возможное насилие, которое будет исходить от акции, организованной «Национальным движением». Поэтому я хочу, чтобы это вчерашнее заявление запомнил каждый гражданин Грузии и инстранец – если 4 октября будет какое-либо насилие, если в сторону полиции будет брошен хотя бы один камень, я уже не говорю о «коктейлях Молотова» и еще чем-то, если будет хотя бы один факт насилия, вчерашним заявлением ответственность за это принимает на себя и Еврокомиссия в лице своего пресс-спикера. Это должна воспринять Еврокомиссия, Грузия не чья-нибудь игрушка. Судьба грузин, их жизнь и здоровье не инструмент игры для Брюсселя. Или они очень глупы и наивны, если не понимают, с чем имеют дело. Как им вернется слово о том, что они солидарны с официально анонсированной на 4 октября насильственной акцией, «Национальным движением». Я хорошо разбираюсь в грузинском языке, что означает слово «свержение» литературно, что оно означает в Уголовном кодексе, это Грузия хорошо знает из своей истории 90-х гг. Если кто-то так и думает, здесь дураков нет», - заявил Папуашвили.





