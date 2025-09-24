Посольства 27 стран в Грузии дали совместный ответ на обвинения со стороны правительства «Грузинской мечты»

24.09.2025 14:26





«Мы решительно отвергаем необоснованные и вредоносные обвинения в адрес роли и деятельности некоторых дипломатических миссий в Грузии», — говорится в заявлении Представительства Евросоюза в Грузии от имени посольств Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Кипра, Дании, Эстонии, ЕС, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Испании, Швеции и Великобритании.



В заявлении отмечается, что дезинформация вводит общество в заблуждение и подрывает возможность дипломатических миссий выполнять свои обязанности.



«Мы решительно отвергаем необоснованные и вредоносные обвинения в отношении роли и деятельности некоторых дипломатических миссий в Грузии. Такая дезинформация вводит общество в заблуждение и подрывает способность наших дипломатических миссий выполнять свои обязанности.



Для дипломатов встречи с широким кругом представителей — с правительством, оппозицией, гражданским обществом и гражданами в целом — являются нормальной частью дипломатической работы и полностью соответствуют Венской конвенции. Мы не поддерживаем ни одну конкретную политическую партию, и утверждения о нашей поддержке насилия или экстремизма просто не соответствуют действительности. На самом деле мы призываем всех участников отказаться от любого насилия и осудить его.



Мы призываем всех политических лидеров воздерживаться от риторики, провоцирующей конфликты, и направить усилия на снижение напряжённости», — говорится в заявлении.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





