Представитель ЕНД: 4 октября на Руставели будет много людей, готовых мирно перенять власт

24.09.2025 15:09





«4 октября на проспекте Руставели будет очень много людей, чтобы мирно перенять власть, и испуганному Папуашвили с его вождём мы должны сказать, что насилие не останется без ответа», — заявил член «Национального движения» Ираклий Надирадзе.



По его словам, каждый ответит, кто поднимет руку против мирных людей.



«Они прекрасно знают, что 4 октября будет очень много людей, которые готовятся к мирной революции с флагами, к мирному свержению, и испуганному Шалве Папуашвили с его хозяином, вождём, нужно сказать, что насилие не останется без ответа, не останется безнаказанным. Никто не смей поднимать руку на мирных демонстрантов. Если кто-то нападёт на этих людей, ответ даст грузинский народ, и да, новое правительство, новый министр заставят ответить каждого, кто осмелится поднять руку против мирных, любящих свободу людей», — заявил Ираклий Надирадзе.





