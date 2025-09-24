Каладзе представил на должность заместителя мэра кандидатуру Кахи Абуладзе

24.09.2025 16:45





Мэр Тбилиси представил кандидатуры Кахи Абуладзе на должность заместителя мэра грузинской столицы.



Как заявил на сегодняшнем заседании правительства города Каха Каладзе, в период работы на должности главы Агентства по управлению садами-яслями Каха Абуладзе внес свой вклад в осуществление многих успешных проектов и программ.



«С октября 2023 года Каха Абуладзе руководил Агентством по управлению садами-яслями города Тбилиси. Он является доктором медицины, и с 2022 года занимается педагогической деятельностью в Тбилисском государственном медицинском университете. До этого он занимал должность заместителя главы Агентства по делам молодежи министерства культуры, спорта и молодежи, еще ранее он занимал разные менеджерские позиции в направлении молодежи и спорта Тбилисской мэрии. Им внесен большой вклад в развитие публичных садов-яслей, успешно реализованные проекты и программы в этом направлении. Поэтому, думаю, что накопленные знания и опыт он с успехом реализует и на посту заместителя мэра», - заявил Каладзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





