Кобахидзе о после ЕС: Этого человека, к сожалению, напрямую вовлекли в разжигание радикализма и поляризации

Очень жаль, когда конкретный посол, особенно посол Евросоюза (прим. Павел Герчинский), напрямую пытается разжигать радикализм, поляризацию в нашей стране, - указанное заявление в беседе с журналистами сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, посла Евросоюза в Грузии напрямую вовлекли в разжигание радикализма и поляризации в Грузии.



«Это тоже тот случай, когда уже неинтересно комментировать деятельность конкретного посла. Этого человека, к сожалению, напрямую вовлекли в разжигание радикализма и поляризации. Это очень прискорбно, что и в этом случае виден негативный образ европейской бюрократии. Очень жаль, когда конкретный посол, особенно посол Евросоюза (прим. Павел Герчинский), напрямую пытается разжигать радикализм, поляризацию в нашей стране. Это очень прискорбно и печально. Дальнейшие комментарии излишни, я, просто, не считаю это необходимым", - заявил Кобахидзе.



Премьер также отметил, что власти никому не дадут возможность «бросить тень на демократическую систему страны».



«О чем говорить, когда выступила пресс-спикер Евросоюза, лицо европейской бюрократии и прямо заявила о поддержке акции, запланированной на 4 октября, где речь идет о свержении власти. Разве может человек представить большую поддержку радикализма?! Обо всем говорят факты, однако конечный результат - не тот, что подобные шаги европейской бюрократии являются успешными, а то, что от этого наша государственность становится сильнее, больше мобилизован грузинский народ против всяческого вмешательства во внутренние дела страны. Мы никому не дадим возможности бросить тень на нашу демократическую систему. Никто не сможет успешно напасть на грузинскую демократию", - заявил премьер.





