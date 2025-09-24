Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе: Посол Германии напрямую вовлечен в активность радикальной оппозиции


24.09.2025   18:32


Вызов посла Германии – это дипломатическое мероприятие, мера, когда посол, действующий в Грузии, грубо нарушает принципы Венской конвенции, - указанное заявление в беседе с журналистами сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, находящийся в Телави.

По его словам, Фишер «напрямую вовлечен в активность радикальной оппозиции, напрямую пытается оказывать давление на независимое правосудие».

«Что касается вызова посла Германии в Грузии в МИД – это дипломатическое мероприятие, мера, когда посол, действующий в Грузии, грубо нарушает принципы Венской конвенции, так осуществляется вызов. Это обычная дипломатическая мера. Если МИД захочет, ведомство даст детальный комментарий по этому вопросу. Вообще, хочу напомнить, что господин Фишер напрямую вовлечен в активность радикальной оппозиции, напрямую пытается оказывать давление на независимое правосудие", - заявил грузинский премьер.


