Кобахидзе: Посол Германии напрямую вовлечен в активность радикальной оппозиции

24.09.2025 18:32





Вызов посла Германии – это дипломатическое мероприятие, мера, когда посол, действующий в Грузии, грубо нарушает принципы Венской конвенции, - указанное заявление в беседе с журналистами сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, находящийся в Телави.



По его словам, Фишер «напрямую вовлечен в активность радикальной оппозиции, напрямую пытается оказывать давление на независимое правосудие».



«Что касается вызова посла Германии в Грузии в МИД – это дипломатическое мероприятие, мера, когда посол, действующий в Грузии, грубо нарушает принципы Венской конвенции, так осуществляется вызов. Это обычная дипломатическая мера. Если МИД захочет, ведомство даст детальный комментарий по этому вопросу. Вообще, хочу напомнить, что господин Фишер напрямую вовлечен в активность радикальной оппозиции, напрямую пытается оказывать давление на независимое правосудие", - заявил грузинский премьер.





