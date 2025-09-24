МИД Грузии о вызве посла Германии

24.09.2025 19:22





Послу Германии было разъяснено, что, согласно Венской конвенции, сотрудник дипломатической миссии обязан не вмешиваться во внутренние дела государства пребывания, — говорится в информации, распространенной МИД Грузии.



Согласно МИД, на встрече было отмечено, что грузинская сторона обеспокоена попытками поощрения радикальной повестки дня в стране.



«24 сентября в Министерстве иностранных дел Грузии первый заместитель министра иностранных дел Георгий Зурабашвили встретился с чрезвычайным и полномочным послом Федеративной Республики Германия Петером Фишером.



В ходе встречи послу было разъяснено, что в соответствии с пунктом 1 статьи 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года член дипломатической миссии обязан уважать законы и правила государства пребывания, а также не вмешиваться во внутренние дела принимающего государства.



На встрече было отмечено, что грузинская сторона обеспокоена попытками поощрения радикальной повестки в стране, что, в свою очередь, входит в противоречие с принципами демократии и способствует поляризации общества. Обеспокоенность также вызывают попытки политизации текущих судебных разбирательств в стране и участия послов в этом процессе.



Грузинская сторона поинтересовалась обоснованием выраженных посольством Германии опасений в связи с разжиганием языка ненависти и содействием распространению дезинформации. Отмечено, что посольству официально было предложено представить конкретное обоснование этих опасений, чего до сих пор сделано не было, и, соответственно, грузинская сторона считает подобные обвинения очередной попыткой беспочвенной атаки на правительство.



Правительство Грузии придаёт большое значение и бережно относится к отношениям, несмотря на проводимые против него целенаправленные кампании, считая, что подобные действия наносят ущерб сложившимся за годы партнёрским отношениям между двумя странами. Министерство иностранных дел надеется, что в дальнейшем деятельность дипломатических представительств будет основываться на принципах сотрудничества между странами, основанного на взаимном уважении», — говорится в заявлении МИД.





