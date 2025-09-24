Петер Фишер: Меня официально вызвали в МИД Грузии

24.09.2025 19:23





«Я официально вызван в Министерство иностранных дел Грузии. Вызов является формой дипломатической санкции, что весьма необычно между дружественными странами», – заявил посол Германии в Грузии Петер Фишер журналистам перед входом в здание МИД.



По словам Фишера, «в современной истории Грузии это происходит впервые, когда посол Германии был вызван».



«Я зайду и выслушаю, что намерены мне сказать. Также я решительно отвергаю беспочвенные обвинения, выдвинутые в адрес Федеративной Республики Германия, меня и других послов. Хочу выразить сожаление по поводу нынешнего курса Грузии, который противоречит членству в Евросоюзе», – заявил Петер Фишер.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





