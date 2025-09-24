Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Премьер Грузии рассказал, как послы научили грузинских иноагентов ругать царя Ираклия II


24.09.2025   19:29


«В свое время, когда было наибольшее давление по поводу открытия второго фронта, один из послов встретился с одним из наших лидеров и по совершенно непонятным причинам начал бранить Ираклия II. После этого у меня была встреча с одним из моих коллег, высокопоставленным представителем того же посольства, и он тоже вдруг начал ругать Ираклия II.

Через неделю оттуда вывели г-на Бердзенишвили (оппозиционер, филолог Леван Бердзенишвили – ред.), псевдомыслителя, и его заставили ругать Ираклия II. Это демонстрирует, какая координация существует между местной агентурой и ее покровителями. Агрессии в отношении Ираклия II очень много, именно потому, что Ираклий II является символом прагматизма и преданности родине. Наши иностранные агенты и их покровители не могут этого вынести.»

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ответил на вопросы журналистов после открытия памятника царю Ираклию II в Тбилиси.


