Кобахидзе встретился с главой делегации Международного комитета Красного Креста
25.09.2025 11:53
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с главой делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Грузии Анн Монтавон и специальным представителем МККК по вопросам пропавших без вести лиц Анье Коту.
По информации пресс-службы правительства, на встрече было рассмотрено текущее эффективное сотрудничество между Грузией и Международным комитетом Красного Креста в направлении поиска и идентификации пропавших без вести лиц. Было отмечено важное значение МККК в этом процессе.
Особое внимание было уделено ситуации на оккупированных территориях Грузии и поддержке пострадавших от конфликта людей.
Во встрече приняла участие государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Тея Ахвледиани.
