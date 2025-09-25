Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе встретился с главой делегации Международного комитета Красного Креста


25.09.2025   11:53


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с главой делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Грузии Анн Монтавон и специальным представителем МККК по вопросам пропавших без вести лиц Анье Коту.

По информации пресс-службы правительства, на встрече было рассмотрено текущее эффективное сотрудничество между Грузией и Международным комитетом Красного Креста в направлении поиска и идентификации пропавших без вести лиц. Было отмечено важное значение МККК в этом процессе.

Особое внимание было уделено ситуации на оккупированных территориях Грузии и поддержке пострадавших от конфликта людей.

Во встрече приняла участие государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Тея Ахвледиани.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна