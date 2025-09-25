|
|
|
Посол Великобритании покинул МИД без комментариев
25.09.2025 12:15
Встреча посла Великобритании в Грузии Гаррета Уорда и представителей МИД завершилась. После окончания встречи дипломат не стал комментировать ее детали журналистам
Для справки, посол Великобритании - уже второй дипломат, вызванный в МИД Грузии.
Вчера, 24 сентября, в МИД вызвали посла Германии Петера Фишера. Как он отметил, это первый случай в истории современных отношений Грузии с Германией, когда посол Германии был вызван в МИД.
|
|
|
