Посол Великобритании покинул МИД без комментариев

25.09.2025 12:15





Встреча посла Великобритании в Грузии Гаррета Уорда и представителей МИД завершилась. После окончания встречи дипломат не стал комментировать ее детали журналистам



Для справки, посол Великобритании - уже второй дипломат, вызванный в МИД Грузии.



Вчера, 24 сентября, в МИД вызвали посла Германии Петера Фишера. Как он отметил, это первый случай в истории современных отношений Грузии с Германией, когда посол Германии был вызван в МИД.





