Посол Великобритании покинул МИД без комментариев


25.09.2025   12:15


Встреча посла Великобритании в Грузии Гаррета Уорда и представителей МИД завершилась. После окончания встречи дипломат не стал комментировать ее детали журналистам

Для справки, посол Великобритании - уже второй дипломат, вызванный в МИД Грузии.

Вчера, 24 сентября, в МИД вызвали посла Германии Петера Фишера. Как он отметил, это первый случай в истории современных отношений Грузии с Германией, когда посол Германии был вызван в МИД.


