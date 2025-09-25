Кобахидзе: Послы из ЕС зачастую грубо нарушают принципы, правила, что неприемлемо

К сожалению, послы Евросоюза зачастую грубо нарушают принципы, правила. Это неприемлемо. В Грузии посол должен вести себя как подобает послу, а не политику – не все ведут себя как послы Евросоюза, Великобритании и Германии, слава Богу, – так премьер-министр Ираклий Кобахидзе отреагировал на вызов послов Великобритании и Германии в Грузию в МИД.



По словам премьер-министра, он надеется, что послы вернутся в дипломатические рамки.



«Все видят, что конкретные послы прямо включены в политические процессы, что является грубым нарушением принципа демократии. Это нарушение принципа Венской конвенции. Это требует реагирования. Это обыкновенная дипломатическая мера. Мы надеемся, что послы вернутся в дипломатические рамки. Они должны соблюдать правила, соблюдать принципы. Это, помимо прочего, европейский подход, послы не могут действовать советскими подходами. Их вызов - дипломатическая мера, единственная цель которой – возвращение послов в дипломатические рамки. Помните заявление Макрона об одном из послов. Он высказался гораздо мягче, не имея в виду сильно вмешиваться во французскую политику, немедленно отреагировал президент Франции. У нас прямое, в грубой форме вмешательство не только в политику, но и поощрение радикализма и поляризации.



Хочу напомнить о непосредственном вмешательстве в избирательные процессы. Посол ЕС выступил и прямо призвал избирателей к мобилизации против действующей власти. Не существует более грубого нарушения Венской конвенции, чем это. Это один из грубых примеров. Таких примеров много. Вы также помните, что послы напрямую ходили на судебные процессы, чтобы оказать влияние на деятельность судей, что является грубым нарушением Конвенции. Послы, представляющие Европу, не должны вести себя так.



Европа традиционно была символом правил, символом уважения к правилам. Сейчас, к сожалению, послы из Евросоюза часто грубо нарушают принципы и правила, это неприемлемо. Посол в Грузии должен вести себя как посол, а не как политик», - отметил премьер.



Как отметил премьер-министр, в европейской бюрократии есть серьезные проблемы, и действия послов являются их отражением.



«Все послы представляют государство, и когда вызываешь посла, то применяешь таким образом своего рода дипломатическую меру по отношению к государству, это логично. Посол ведь не действует самостоятельно. Мы говорим, что европейская бюрократия сегодня находится в тяжелом положении, и это касается не только структур Евросоюза, но и структур соответствующих государств. В европейской бюрократии есть серьезные проблемы, и это отражается в том, что делают послы», - заявил премьер.





