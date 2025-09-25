Кобахидзе:Я не хочу вступать в полемику с Зеленским, он президент страны, находящейся в состоянии войны

«Грузия является безусловным лидером среди стран–кандидатов в члены Евросоюза, в том числе с точки зрения демократии и прав человека», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Кобахидзе ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН, где он отметил: «В Европе мы уже потеряли Грузию, там ситуация с правами человека и государственным устройством европейского типа только ухудшается, Европа не может позволить себе потерять ещё и Молдову».



По словам главы правительства, Грузия на «десять голов выше» всех стран–кандидатов как в вопросах прав человека, так и демократии.



«Я не хочу вступать в полемику с Владимиром Зеленским. Он президент страны, находящейся в состоянии войны, и, соответственно, какие бы заявления он ни делал, я не считаю необходимым на это реагировать. Что касается ситуации в Украине с точки зрения демократии и прав человека, там положение трагическое — как в области демократии, так и в сфере прав человека. Когда в такой ситуации начинают говорить о демократии и правах человека в Грузии, это само по себе нонсенс. Грузия — безусловный лидер среди стран–кандидатов в ЕС, в том числе с точки зрения демократии и прав человека. Мы на десять голов выше всех стран–кандидатов как в вопросах прав человека, так и демократии», — заявил Ираклий Кобахидзе.







