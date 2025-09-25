Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Хабеишвили: Вместе с бандой мучителей Иванишвили закончится эпоха политических «торгашей»


25.09.2025   19:02


День победы 4 октября не принадлежит «политикам» оппозиционерам. Этот день - народный, национальный праздник. 4 октября - это новая точка отсчёта, - об этом пишет председатель политсовета «Национального движения» Леван Хабеишвили в письме, отправленном из тюрьмы и опубликованном на его личной странице в социальной сети.

«День победы 4 октября не принадлежит «политикам» оппозиционерам. Этот день - народный, национальный праздник. 4 октября - новая точка отсчёта. Эпоха политических «торгашей», людей, «занятых» в оппозиции, «болтунов» закончится вместе с бандой мучителей Иванишвили. Это будет началом абсолютно нового, где главная роль будет у его превосходительства, грузинского народа!», — пишет Хабеишвили.


