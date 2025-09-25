Глава МИД Грузии встретилась с министром иностранных дел Беларуси

25.09.2025 20:15





Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили встретилась с главой МИД Беларуси. Информацию об этом распространяет МИД Беларуси.



По данным МИД Беларуси, министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков провел встречу с грузинской коллегой Макой Бочоришвили в рамках Генассамблеи ООН.



«В фокусе внимания переговоров с Министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили были пути дальнейшей активизации сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной, культурной и иных сферах. Стороны подчеркнули заинтересованность в равноправном, уважительном, взаимовыгодном партнерстве на благо народов двух стран. Обсужден ряд вопросов международной повестки дня, отдельно остановились на теме противодействия современным вызовам и угрозам.



М.Рыженков пожелал грузинской стороне успехов в проведении предстоящих муниципальных выборов в Грузии»,- говорится в информации.





