|
|
|
Глава МИД Грузии встретилась с министром иностранных дел Беларуси
25.09.2025 20:15
Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили встретилась с главой МИД Беларуси. Информацию об этом распространяет МИД Беларуси.
По данным МИД Беларуси, министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков провел встречу с грузинской коллегой Макой Бочоришвили в рамках Генассамблеи ООН.
«В фокусе внимания переговоров с Министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили были пути дальнейшей активизации сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной, культурной и иных сферах. Стороны подчеркнули заинтересованность в равноправном, уважительном, взаимовыгодном партнерстве на благо народов двух стран. Обсужден ряд вопросов международной повестки дня, отдельно остановились на теме противодействия современным вызовам и угрозам.
М.Рыженков пожелал грузинской стороне успехов в проведении предстоящих муниципальных выборов в Грузии»,- говорится в информации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна