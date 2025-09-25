Глава администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани встретился с послом Германии

25.09.2025 20:18





Глава администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в Грузии Петером Фишером.



На встрече обсуждалась динамика отношений между двумя странами в последнее время. Было отмечено, что правительство Грузии не удовлетворено нынешним уровнем отношений между двумя странами и надеется на изменение ситуации.



Беседа касалась вызова дипломата в министерство иностранных дел Грузии. Было отмечено, что эта дипломатическая мера была обусловлена ​​соответствующими предпосылками. Глава администрации правительства заявил, что правительство Грузии придает большое значение отношениям со странами-партнерами и надеется, что деятельность дипломатических представительств будет продолжаться в соответствии с принципами сотрудничества, основанного на взаимном уважении.



На встрече также обсуждался закон Грузии «О грантах». Посол Германии обратился к главе администрации правительства с просьбой разрешить правительству Грузии сделать исключение в отношении соглашения по грантам, выданным грузинским НПО немецкими организациями. Леван Жоржолиани разъяснил послу процедуру получения согласия на предоставление грантов и отметил, что закон распространяется на всех одинаково, поэтому правительство Грузии не может допускать дискриминационного подхода.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





