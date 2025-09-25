Кавелашвили: Основополагающей философией властей Грузии остается сохранение мира

В условиях быстро меняющегося геополитического ландшафта и беспрецедентных глобальных вызовов, таких как текущие конфликты, изменение климата, идеологическая поляризация, культурное отчуждение и вызванные войной гуманитарные кризисы, Грузия твёрдо стоит на страже диалога, мира, стабильности и устойчивого развития, заявил Михаил Кавелашвили в своём выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.



По заявлению Кавелашвили, «основной философией» властей Грузии остаётся сохранение мира в стране.



«Несмотря на существующие вокруг многочисленные вызовы, нам удалось обеспечить безопасность нашего народа. Основополагающей философией властей Грузии остаётся сохранение мира и избавить наш народ от войны любой ценой», - заявил Михаил Кавелашвили.



В своём выступлении Кавелашвили также заострил внимание на российско-украинском конфликте.



«Уже четвертый год в Украине идет страшная, кровопролитная война, которая привела к катастрофическим последствиям и огромным человеческим жертвам. Учитывая горький опыт войны 2008 года, раны которой еще не зажили у грузинского народа, мы лучше многих понимаем ту боль, которую переживает украинский народ сегодня. Сегодня, как и прежде, Грузия выражает свою твердую и непоколебимую поддержку украинскому народу», - заявил он.



Как отметил Кавелашвили в своём выступлении, Грузия всегда поддерживала и активно работала над установлением устойчивого и долгосрочного мира в регионе Южного Кавказа. По его словам, Грузия приветствует мирную инициативу президента Дональда Трампа между Арменией и Азербайджаном.



«Глубоко осознавая важность мира, Грузия вносит свой вклад в трансформацию Южного Кавказа и старается превратить его из региона конфликтов в пространство диалога цивилизаций и экономического процветания.



Мы приветствуем мирную инициативу президента Дональда Трампа между Арменией и Азербайджаном, а также его усилия по скорейшему прекращению кровопролитной российско-украинской войны. Грузия всегда поддерживала и активно стремилась к установлению устойчивого и долгосрочного мира на Южном Кавказе, а также к укреплению взаимного доверия и сотрудничества между соседями. На протяжении веков наша страна была перекрёстком цивилизаций и пространством для диалога различных культур. Сегодня Грузия возвращает себе свою историческую функцию», - заявил Михаил Кавелашвили.





