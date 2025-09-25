12 стран ЕС выразили обеспокоенность ситуацией с правами человека в Грузии

Представительство ЕС при Совете Европы распространило заявление о положении с правами человека в Грузии.

К документу присоединились Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Молдова, Монако, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Сан-Марино, Украина и Великобритания.



В заявлении говорится:



Страны выражают обеспокоенность положением с правами человека и откатом демократии в Грузии.

С 1 по 3 сентября 21 человеку предъявили обвинения в организации или участии в групповом насилии, незаконном хранении наркотиков или умышленном нанесении телесных повреждений. Несмотря на недавнее помилование двух лидеров оппозиции, других арестовали, а против мирных демонстрантов применили насилие.



От властей Грузии требуют уважать право на свободу собраний и объединений, расследовать все случаи чрезмерного применения силы со стороны полиции и привлечь виновных к ответственности. Подчеркивается необходимость защиты независимости судебной системы и обеспечения права на справедливый суд.



Заявление напоминает, что развитое гражданское общество — ключевой элемент демократии.

Грузию призывают не мешать работе НПО и обеспечить их полноценное участие в политических процессах.

От властей требуют снять арест с банковских счетов семи независимых организаций и выполнить рекомендации Венецианской комиссии.



Также выражается сожаление, что Грузия вовремя не пригласила миссию ОБСЕ/БДИПЧ для наблюдения за местными выборами.

В документе подчеркивается готовность ЕС поддержать европейские стремления грузинского народа и путь страны к членству в ЕС, если власти изменят нынешний курс.





