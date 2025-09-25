Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
12 стран ЕС выразили обеспокоенность ситуацией с правами человека в Грузии


25.09.2025   21:33


Представительство ЕС при Совете Европы распространило заявление о положении с правами человека в Грузии.
К документу присоединились Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Молдова, Монако, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Сан-Марино, Украина и Великобритания.

В заявлении говорится:

Страны выражают обеспокоенность положением с правами человека и откатом демократии в Грузии.
С 1 по 3 сентября 21 человеку предъявили обвинения в организации или участии в групповом насилии, незаконном хранении наркотиков или умышленном нанесении телесных повреждений. Несмотря на недавнее помилование двух лидеров оппозиции, других арестовали, а против мирных демонстрантов применили насилие.

От властей Грузии требуют уважать право на свободу собраний и объединений, расследовать все случаи чрезмерного применения силы со стороны полиции и привлечь виновных к ответственности. Подчеркивается необходимость защиты независимости судебной системы и обеспечения права на справедливый суд.

Заявление напоминает, что развитое гражданское общество — ключевой элемент демократии.
Грузию призывают не мешать работе НПО и обеспечить их полноценное участие в политических процессах.
От властей требуют снять арест с банковских счетов семи независимых организаций и выполнить рекомендации Венецианской комиссии.

Также выражается сожаление, что Грузия вовремя не пригласила миссию ОБСЕ/БДИПЧ для наблюдения за местными выборами.
В документе подчеркивается готовность ЕС поддержать европейские стремления грузинского народа и путь страны к членству в ЕС, если власти изменят нынешний курс.


