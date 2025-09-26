Трамп: Российская экономика катится в ад

26.09.2025 12:05





Российская экономика катится в ад, они страшно бомбят все и занимают очень мало территорий, если занимают вообще, - указанное заявление в беседе с журналистами в Белом доме сделал президент США Дональд Трамп.



По его словам, в действительности, Россия теряет определенную территорию, что очень плохо для её репутации.



«Это война должна была быть окончена. Если бы это была наша война, мы бы закончили её за неделю», – заявил Трамп.





