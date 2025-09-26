Кавелашвили: Я заявил президенту США, что пришло время начать наши отношения с чистого листа

«Я заявил президенту США, что пришло время начать наши отношения с чистого листа», – об этом президент Грузии Михаил Кавелашвили сообщил журналистам в Нью-Йорке, подводя итоги визита.



По словам Михаила Кавелашвили, президент США пообещал ему, что вернётся к вопросу начала отношений с чистого листа.



«Обществу, наверное, интересно, как прошёл ужин, который устроил президент Соединённых Штатов, где и состоялась наша встреча. Я сказал ему, что пришло время начать наши отношения с чистого листа, на что он ответил, что займётся этим вопросом. Он пообещал, что обязательно вернётся к этой теме и свяжется со мной. Будем ждать его ответа. У нас также состоялось несколько других встреч с администрацией, в том числе с министром торговли», – заявил Михаил Кавелашвили.





