Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кавелашвили: Я заявил президенту США, что пришло время начать наши отношения с чистого листа


26.09.2025   12:08


«Я заявил президенту США, что пришло время начать наши отношения с чистого листа», – об этом президент Грузии Михаил Кавелашвили сообщил журналистам в Нью-Йорке, подводя итоги визита.

По словам Михаила Кавелашвили, президент США пообещал ему, что вернётся к вопросу начала отношений с чистого листа.

«Обществу, наверное, интересно, как прошёл ужин, который устроил президент Соединённых Штатов, где и состоялась наша встреча. Я сказал ему, что пришло время начать наши отношения с чистого листа, на что он ответил, что займётся этим вопросом. Он пообещал, что обязательно вернётся к этой теме и свяжется со мной. Будем ждать его ответа. У нас также состоялось несколько других встреч с администрацией, в том числе с министром торговли», – заявил Михаил Кавелашвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна