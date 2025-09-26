Грузинский боец Георгий Киноян остается под стражей в Армении

Апелляционный суд Армении оставил Георгия Кинояна (грузинского бойца, воевавшего на стороне Украины Георгия Киноиани) под стражей. 29-летний Георгий Киноян был задержан 3 сентября, после пересечения границы, он ехал в Армению вместе с родителями. Информацию об этом распространила его семья. Он был объявлен в розыск Россией, по обвинению в участии в боевых действиях против России в Украине.



В настоящее время Киноян находится под 40-дневным экстрадиционным арестом, существует риск его экстрадиции в Россию.



Власти Армении автоматически уведомили Россию о задержании разыскиваемого лица. Ереван пока не получил официального запроса от России на экстрадицию, что предусмотрено стандартной процедурой.



В заявлении, размещённом на странице Георгия Кинояна в Facebook (которую ведут его родственники), говорится:



«Рассмотрение апелляции прошло без участия Георгия. Суд не удовлетворил наше ходатайство об освобождении Георгия из незаконного заключения, в котором он находится уже 23-й день. На данном этапе единственный путь – ожидание ускоренного решения Европейского суда по правам человека об освобождении Георгия.



Одновременно мы планируем обжаловать дело в Кассационном суде, чтобы доказать, что решение, принятое самопровозглашённой республикой, и задержание Георгия являются незаконными», — говорится в публикации.



