Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузинский боец Георгий Киноян остается под стражей в Армении


26.09.2025   12:09


Апелляционный суд Армении оставил Георгия Кинояна (грузинского бойца, воевавшего на стороне Украины Георгия Киноиани) под стражей. 29-летний Георгий Киноян был задержан 3 сентября, после пересечения границы, он ехал в Армению вместе с родителями. Информацию об этом распространила его семья. Он был объявлен в розыск Россией, по обвинению в участии в боевых действиях против России в Украине.

В настоящее время Киноян находится под 40-дневным экстрадиционным арестом, существует риск его экстрадиции в Россию.

Власти Армении автоматически уведомили Россию о задержании разыскиваемого лица. Ереван пока не получил официального запроса от России на экстрадицию, что предусмотрено стандартной процедурой.

В заявлении, размещённом на странице Георгия Кинояна в Facebook (которую ведут его родственники), говорится:

«Рассмотрение апелляции прошло без участия Георгия. Суд не удовлетворил наше ходатайство об освобождении Георгия из незаконного заключения, в котором он находится уже 23-й день. На данном этапе единственный путь – ожидание ускоренного решения Европейского суда по правам человека об освобождении Георгия.

Одновременно мы планируем обжаловать дело в Кассационном суде, чтобы доказать, что решение, принятое самопровозглашённой республикой, и задержание Георгия являются незаконными», — говорится в публикации.


Источник: https://sovanews.tv" rel=nofollow> СОВА
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна