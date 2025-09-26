Участников предвыборного мероприятия «Лело – Сильная Грузия» закидали яйцами

26.09.2025 12:09





25 сентября, в тбилисском районе Надзаладеви на предвыборном мероприятии политического объединения «Лело – Сильная Грузия», где представляли кандидатов в мажоритарные депутаты, участников мероприятия закидали яйцами неизвестные.



Инцидент произошёл во время выступления кандидата в мэры Ираклия Купрадзе. После случившегося Купрадзе заявил, что «Грузинская мечта» — это партия «протухших яиц», и назвал произошедшее «лицом» правящей силы, принеся извинения собравшимся.



«К нам пожаловали «титушки» и бросались яйцами. Это и есть лицо «Грузинской мечты», вокруг них только «титушки». Такая вот смешная партия «Грузинская мечта». С такими жалкими попытками они ничего не добьются.



Это их слабость – бросать яйца в пожилых женщин из кустов, из тех развалин, где сейчас должна стоять школа. Но эти люди не имеют никакого отношения ни к школе, ни к образованию, ни к культуре, и, как сказал бы российский премьер-министр Кобахидзе, даже мимо IQ не проходили. У этих людей нет ничего общего ни с национальной идентичностью, ни с грузинством, ни с женственностью, ни с мужественностью. «Грузинская мечта» окончательно превратилась в партию протухших яиц», — заявил Купрадзе.



Источник: https://sovanews.tv" rel=nofollow> СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





