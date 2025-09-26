Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Платформа «Салами»: Антикоррупционное бюро применило против нас репрессивный закон Поделиться Платформа «Салами»: Антикоррупционное бюро применило против нас репрессивный закон


26.09.2025   12:10


Движение «Салами», занимающееся защитой прав этнических и религиозных меньшинств, заявляет, что Антикоррупционное бюро обратилось к ним с запросом «объемной и детальной информации». Согласно заявлению организации, 25 сентября они получили официальное письмо от бюро, которое, по словам платформы, связано с административным производством, начатым в их отношении.

«Согласно письму, производство начато на основании закона «о грантах»», — говорится в заявлении организации.

«Салами» подчёркивает, что является организацией, работающей над защитой прав этнических и религиозных меньшинств, которые считаются одной из самых уязвимых социальных групп в Грузии и ежедневно сталкиваются с системной дискриминацией.

«Принятие репрессивных законов значительно ухудшило положение платформы «Салами» и создало (и продолжает создавать) искусственные финансовые, юридические и политические барьеры. В результате у платформы ограничены возможности эффективно защищать права этнических и религиозных меньшинств. Сегодня, с помощью репрессивных законов, мы наблюдаем попытки полностью отнять у меньшинств те немногие рычаги, которые у них ещё остались».

«Салами» подчёркивает, что продолжит борьбу и не допустит лишения меньшинств их прав.

Гражданскому обществу и медиаплатформам, которые на протяжении многих лет существовали при поддержке международных доноров, серьёзные проблемы создал законы FARA (Закон об иноагентах) и в закон «о грантах».

Согласно требованиям FARA, организации, получающие финансирование от международных доноров, обязаны зарегистрироваться в качестве агентов. Абсолютное большинство неправительственных организаций отказались регистрироваться как агенты.

В результате многие организации уже закрылись или находятся на стадии закрытия.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна