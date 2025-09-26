Кобахидзе: Политическая стабильность имеет ключевое значение для бизнеса

«Что касается политической стороны, то, конечно же, для бизнеса ключевое значение имеет политическая стабильность. Мы делаем максимум для того, чтобы в стране была обеспечена политическая стабильность, политическое спокойствие, и для этого за последние годы многое было сделано. В том числе некоторые шаги обошлись нашей стране краткосрочной нестабильностью, однако в конечном итоге именно эти шаги позволили качественно стабилизировать ситуацию. В этом нам очень помог «Закон о прозрачности», который обеспечил большую стабильность и снижение поляризации в стране. К сожалению, непрозрачное внешнее финансирование активно использовалось для искусственного разжигания поляризации в Грузии. Именно этот закон дал нам возможность, чтобы сегодня уровень поляризации был снижен, а радикальные силы больше не имели возможности успешно реализовывать свою повестку», — заявил Ираклий Кобахидзе.





