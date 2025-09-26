Состоялась встреча между Георгием Гахария и Мамукой Хазарадзе

26.09.2025 15:41





Состоялась встреча между лидером политического объединения «Сильная Грузия - Лело» Мамукой Хазарадзе и главой партии «Гахария за Грузию» Георгием Гахария.



Встреча состоялась в одной из европейских стран.



В связи с этим было распространено совместное заявление, в котором говорится о том, что меморандум по местным выборам, заключенный между партиями, состоялся.



«Целью меморандума о взаимном сотрудничестве, подписанного между нашими партиями, было исключение конкуренции друг с другом в рамках предстоящих муниципальных выборов.



Мы рады, что меморандум состоялся. Указанное партнерство основано на равноправии, ответственности и координации, ставящих интересы населения Тбилиси и Грузии выше партийных.



Особенно интересное соглашение было достигнуто по Тбилиси, где мы согласовали кандидатуры на пост мэра и Городского собрания.



Кандидат на пост мэра, Ираклий Купрадзе – молодой, добросовестный политик с чистым прошлым и репутацией, который всегда стоял на передовых линиях борьбы против разных режимов. Мы уверены в том, что Ираклий, вместе с общей командой, станет достойным, добросовестным мэром Тбилиси, для которого главной заботой будет достижение лучшей жизни для каждого тбилисца.



Кандидат на должность председателя Тбилисского городского собрания – Георгий Шарашидзе, опытный профессионал, который, благодаря своей принципиальности, всегда стоял и будет стоять на страже интересов столицы.



Указанный меморандум оказался хорошим примером того, как две партии с различной идентичностью могут осуществлять сотрудничество, ориентированное на дело»,- говорится в заявлении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





