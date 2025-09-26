|
Саакашвили: В последние 13 лет Грузия прошла такой же путь, как в ООН от одного Миши – до другого!
26.09.2025 15:43
В последние 13 лет Грузия прошла такой же путь, как в ООН от одного Миши – до другого! – так 3-й президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал выступлении Михаила Кавелашвили на пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН.
Михаил Саакашвили также отметил в социальной сети: «Зато сейчас мы выступаем на грузинском и не склоняемся перед международными языками».
Напомним, что выступление Михаила Кавелашвили перед членами Генеральной ассамблеи ООН состоялось вчера.