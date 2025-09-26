Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили: В последние 13 лет Грузия прошла такой же путь, как в ООН от одного Миши – до другого!


26.09.2025   15:43


В последние 13 лет Грузия прошла такой же путь, как в ООН от одного Миши – до другого! – так 3-й президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал выступлении Михаила Кавелашвили на пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН.

Михаил Саакашвили также отметил в социальной сети: «Зато сейчас мы выступаем на грузинском и не склоняемся перед международными языками».

Напомним, что выступление Михаила Кавелашвили перед членами Генеральной ассамблеи ООН состоялось вчера.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна