Глава Администрации правительства: Мы не вызывали посла Германии, он пришел сам

26.09.2025 15:54





Мы говорили о грантах. Он пришел сам и обратился к нам с запросом: «Если мы, конкретные немецкие организации, будем финансировать грузинские НПО, вы освободите нас? Мы сказали, что не сможем сделать исключения, - так глава Администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани ответил на вопрос журналиста о встрече, состоявшейся между ним и послом Германии в Грузии Петером Фишером.



По словам Жоржолиани, немецкого посла не вызывали в Администрацию правительства Грузии, он явился по собственному желанию.



«Он явился сам. Обратился к нам с запросом, «если мы, конкретные немецкие организации, будем финансировать грузинские НПО, вы освободите нас?». Мы сказали, что закон распространяется на все страны, на все зарубежное финансирование, мы не можем сделать исключения, у на инклюзивное законодательство, и он не подлежит дискриминации. Он явился сам [в Администрацию правительства], мы его не вызывали. Для вызова в МИД были предусловия, заявления, действия. В МИДе ему объяснили, в чем состоят причины вызова. Он очень хорошо знает об этом. Мы говорили о грантах. На встрече присутствовал я и мой заместитель», - заявил Жоржолиани.



Напомним, что встреча между главой Администрации правительства Грузии и чрезвычайным и полномочным послом Германии в Грузии Петером Фишером состоялась вчера. По информации пресс-службы ведомства, в ходе встречи была рассмотрена динамика взаимоотношений между двумя странами в последний период. Также было отмечено, что правительство Грузии недовольно нынешним уровнем взаимоотношений между двумя странами, и выражает надежду на то, что ситуация изменится.





