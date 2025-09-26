Между партиями «За Грузию» и «Лело» подписан меморандум

«Меморандум о сотрудничестве, подписанный между нашими политическими партиями, имел целью исключение конкуренции между ними в рамках предстоящих муниципальных выборов. Мы рады, что меморандум был заключён», — говорится в заявлении партии «За Грузию».



Как отмечается в заявлении, этот меморандум стал хорошим примером того, как две партии с разной идентичностью могут вести ориентированное на дело сотрудничество.



«Это партнёрство основано на равенстве, ответственности и координации, которые ставят интересы Тбилиси и населения Грузии выше партийных интересов. Особенно интересное соглашение было достигнуто в Тбилиси, где мы представили согласованных кандидатов на должности мэра города и председателя городской ассамблеи. Кандидат на должность мэра Тбилиси, Ираклий Купрадзе, — молодой, добросовестный политик с чистым прошлым и репутацией, который всегда стоял на передовой борьбы против различных режимов. Мы уверены, что Ираклий вместе с общей командой станет достойным и честным мэром Тбилиси, для которого главным приоритетом будет лучшая жизнь каждого жителя города. Кандидат на должность председателя городской ассамблеи, Гиорги Шарашидзе, — опытный профессионал, который своей принципиальностью всегда стоял и стоит на страже интересов Тбилиси. Этот меморандум стал хорошим примером того, как две партии с разной идентичностью могут вести ориентированное на дело сотрудничество», — говорится в заявлении партии «За Грузию»





