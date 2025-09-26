Кобахидзе: Президент Грузии рассказал обо всех национальных вызовах с трибуны ООН

26.09.2025 16:01





«С трибуны ООН президент Грузии говорил обо всём, о всех национальных вызовах, включая оккупацию», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, в выступлении президента были очень чётко обозначены все темы.



«Президент Грузии говорил обо всём, о всех национальных вызовах, включая оккупацию, и очень чётко затронул все вопросы. Все национальные вызовы были представлены очень ясно перед нашими международными партнёрами», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Он также отметил, что оккупацию осуществила не администрация Саакашвили, а Российская Федерация.



«Начало войны было признано ими посредством подписания резолюции ПАСЕ, когда они поддержали заключение Тальявини. Они сами признали то, что сделали — это было начало войны. Что касается оккупации, её осуществила не администрация Саакашвили, а Российская Федерация. Фактически, продолжение, которое последовало за началом войны, было результатом их предательства. Когда мы говорим об оккупации территорий Грузии, всё абсолютно ясно. Но эта оккупация не даёт никаких поблажек кровавому режиму, который вел войну в 2008 году. Один факт — одно, другой факт — другое, и они напрямую не связаны», — заявил Ираклий Кобахидзе.





