Купрадзе: Наши партии смогли выполнить заказ общества, каковым является соглашение по выборам

26.09.2025 17:11





Встреча лидеров двух главных оппозиционных партий (прим. встреча между Мамукой Хазарадзе и Георгием Гахария, состоявшаяся сегодня) служит очередному подтверждению того, что наши партии смогли выполнить реальный заказ общества, каковым является соглашение и координация по выборам в органы местного самоуправления 2025 года,- указанное заявление сделал единый кандидат от политического объединения «Сильная Грузия - Лело» и партии «Гахария за Грузию» Ираклий Купрадзе.



По его словам, рукопожатие и сотрудничество являются еще одним доказательством того, что они представляют ту политическую силу, которая говорит о реальных потребностях народа и борется против российского режима.



«Меморандум, который мы заключили добросовестно и с полной ответственностью, выполнен. Мы смогли согласовать назвать кандидатуры на пост мэров и мажоритарных депутатов в масштабах всей Грузии и вступить в борьбу против российского режима.



Рукопожатие, сотрудничество, меморандум между «Сильной Грузией - Лело» и «Гахария за Грузию» также со стороны их лидеров, является очередным доказательством того, что мы являемся той политической силой и командой, которые говорят о реальных потребностях народа, борется против российского режима на всех полях боя.



Спасибо обоим политическим лидерам, обеим политическим командам за то, что я имею от них поддержку как кандидат на пост мэра Тбилиси, и я максимально попытаюсь успешно воплотить интересы и поддержку тбилисцев для того, чтобы Иванишвили потерпел поражение в столице»,- отметил Купрадзе.





