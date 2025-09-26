|
Премьер: Посол Германии сам попросил встречи в Администрации правительства, и попросил освобождения от Закона «О грантах»
26.09.2025 17:15
По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, посол Германии в Грузии попросил освободить посольство от действия Закона Грузии «О грантах».
По информации премьера, встреча состоялась по просьбе самого посла.
«Господин Фишер был вызван в МИД Грузии. Ранее он сам попросил встречу в Администрации правительства Грузии, на которой попросил освобождения от Закона «О грантах». Ему был дан ответ, что для соответствующих субъектов, в том числе и для посольства Германии в Грузии, закон для всех будет действовать одинаково», - заявил Кобахидзе.
Напомним, что по инициативе «Грузинской мечты» действует закон, обязывающий иностранных доноров получать согласие от правительства Грузии до выдачи средств местным организациям.
