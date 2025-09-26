Бадри Джапаридзе: Перемены в стране неизбежны

Тот факт, что в такой степени усилились попытки насилия, запугивания, угроз со стороны «Грузинской мечты», указывает только лишь на одно, перемены в стране неизбежны, - указанное заявление сделал один из лидеров «Сильной Грузии» Бадри Джапаридзе.



По информации партии, Бадри Джапаридзе прибыл в Марнеули, где встретился с членами своей команды и выслушал мнения о проблемах, связанных с предстоящими выборами в местное самоуправление.



«Тот факт, что в такой степени усилились попытки насилия, запугивания, угроз со стороны «Грузинской мечты», указывает только лишь на одно, перемены в стране неизбежны. Также неизбежно и то, что 4 октября наши сограждане явятся и проголосуют против "Грузинской мечты" для того, что после 4 октября в стране начались перемены.



Начались перемены для того, чтобы наши сограждане поверили и убедились в том, что можно улучшить их жизнь, их дети получили хорошее образование, можно получить хорошую систему здравоохранения. Также поверить в то, что можно их трудоустроить, чтобы их повседневной заботой перестало быть то, как добыть пропитание для своих семей», - отметил Джапаридзе.



По сведениям «Сильной Грузии», в Марнеули свои кандидатуры в пользу «Грузинской мечты» сняли уже три претендента.





