Бадри Джапаридзе: Перемены в стране неизбежны
26.09.2025 17:34
Тот факт, что в такой степени усилились попытки насилия, запугивания, угроз со стороны «Грузинской мечты», указывает только лишь на одно, перемены в стране неизбежны, - указанное заявление сделал один из лидеров «Сильной Грузии» Бадри Джапаридзе.
По информации партии, Бадри Джапаридзе прибыл в Марнеули, где встретился с членами своей команды и выслушал мнения о проблемах, связанных с предстоящими выборами в местное самоуправление.
«Тот факт, что в такой степени усилились попытки насилия, запугивания, угроз со стороны «Грузинской мечты», указывает только лишь на одно, перемены в стране неизбежны. Также неизбежно и то, что 4 октября наши сограждане явятся и проголосуют против "Грузинской мечты" для того, что после 4 октября в стране начались перемены.
Начались перемены для того, чтобы наши сограждане поверили и убедились в том, что можно улучшить их жизнь, их дети получили хорошее образование, можно получить хорошую систему здравоохранения. Также поверить в то, что можно их трудоустроить, чтобы их повседневной заботой перестало быть то, как добыть пропитание для своих семей», - отметил Джапаридзе.
По сведениям «Сильной Грузии», в Марнеули свои кандидатуры в пользу «Грузинской мечты» сняли уже три претендента.
