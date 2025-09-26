Кобахидзе: Я хочу выразить президенту благодарность за очень достойное выступление в ООН

В ООН состоялся очень четкий разговор по всем темам! Перед международными партнерами четко были представлены все вызовы - Я хочу выразить президенту благодарность за очень достойное выступление в ООН, - указанное заявление в беседе с журналистами сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его оценке, в выступлении Михаила Кавелашвили на должном уровне были представлены все ключевые национальные интересы страны.



На вопрос журналиста о том, почему упоминание России в том или ином контексте, а также четкий разговор о российской агрессии является проблемой для «Грузинской мечты», Кобахидзе отметил, что в своем выступлении президент Кавелашвили говорил о всех национальных вызовах, в том числе и о оккупации.



«Начало войны признано ими [«Национальное движение»] подписанием резолюции Европейского совета, когда они поддержали заключение Тальявини. Они сами признали то, что сделали – это начало войны! Что касается оккупации, оккупация осуществлена не режимом Саакашвили, а Российской Федерацией. Реально, это результат их измены, то продолжение, которое последовало за началом войны.



Когда речь идет о оккупации территорий Грузии, когда мы говорим об этом, все абсолютно ясно. Эта оккупация не является никакой поблажкой для того кровавого режима, который начал войну – одно – это один факт, второе – другой факт, и они напрямую не связаны друг с другом. Фактическая данность - это то, что Российской Федерацией оккупировано 20% территории Грузии», - заявил Кобахидзе.



Грузинский премьер также прокомментировал выступление президента Украины Владимира Зеленского с трибуны ООН, в котором тот упомянул Грузию.



«Что касается выступления президента Украины, состоявшегося днем ранее, я не хочу это комментировать. Вы хорошо знаете, какое тяжелое положение в Украине не только в связи с войной и экономикой, но и по демократии и защите прав человека.



Когда в такое время глава этой страны находит время, чтобы говорить о Грузии, это, само за себя, говорит обо всем, хотя я не хочу вступать с ним в полемику, так как это глава страны, находящейся в войне. Соответственно, я не считаю правильной полемику с ним», - заявил Кобахидзе.





