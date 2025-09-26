Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Журналистов проправительственного канала Imedi не пустили в Молдову


26.09.2025   18:09


Грузинских журналистов телеканала Imedi, летевших в Молдову для освещения выборов, не пустили в страну. Об этом сообщил сам телеканал.

«Нашего журналиста и оператора не впустили в Молдову. После пятичасовой задержки в аэропорту им даже не говорят, когда дадут вернуться на родину. Им также не дают пользоваться телефоном, ограничивают передвижение. Отобрали паспорта и документы. Единственное, сказали, что у них нет необходимых документов для въезда, что не соответствует действительности. Такова демократия по-молдавски», — сказано в заявлении.


