Журналистов проправительственного канала Imedi не пустили в Молдову

26.09.2025 18:09





Грузинских журналистов телеканала Imedi, летевших в Молдову для освещения выборов, не пустили в страну. Об этом сообщил сам телеканал.



«Нашего журналиста и оператора не впустили в Молдову. После пятичасовой задержки в аэропорту им даже не говорят, когда дадут вернуться на родину. Им также не дают пользоваться телефоном, ограничивают передвижение. Отобрали паспорта и документы. Единственное, сказали, что у них нет необходимых документов для въезда, что не соответствует действительности. Такова демократия по-молдавски», — сказано в заявлении.





