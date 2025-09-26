Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе встретился с послом Китая в Грузии Чжоу Цянем


26.09.2025   18:12


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Грузии Чжоу Цянем.

По данным администрации правительства, на встрече обсуждались различные направления сотрудничества Грузии и Китая в рамках стратегического партнерства и перспективы развития этого партнерства.

Кроме того, сообщается, что особое внимание было уделено торгово-экономическим связям между странами. Отмечена растущая динамика товарооборота и важность «Среднего коридора» для дальнейшего углубления экономических отношений.


