Кобахидзе встретился с послом Китая в Грузии Чжоу Цянем

26.09.2025 18:12





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Грузии Чжоу Цянем.



По данным администрации правительства, на встрече обсуждались различные направления сотрудничества Грузии и Китая в рамках стратегического партнерства и перспективы развития этого партнерства.



Кроме того, сообщается, что особое внимание было уделено торгово-экономическим связям между странами. Отмечена растущая динамика товарооборота и важность «Среднего коридора» для дальнейшего углубления экономических отношений.





