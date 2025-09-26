|
Депутату городского собрания Вани от «Мечты» заочно назначен арест в качестве меры пресечения
26.09.2025 18:29
Депутату городского собрания Вани от партии «Грузинская мечта» Бичико Паикидзе, был заочно назначен арест в качестве меры пресечения по делу об умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также по делу о мошенничестве. По последнему делу суд назначил меру пресечения в виде заключения под стражу и владельцу компании B.P. TRANS, родственнику бывшего главы Службы государственной безопасности Грузии Григола Лилуашвили, а также пяти лицам.
Бичико Паикидзе обвиняется в мошенническом завладении крупной суммой денег и использовании/составлении поддельных официальных документов, что причинило значительный ущерб.
Директор компании Валериан Кварацхелия, сотрудник компании Иосеб Чанчалешвили, а также менеджеры Георгий Квакхадзе, Роин Попхадзе и Ираклий Галогре, обвиняются в содействии в мошенническом завладении крупной суммой денег в составе организованной группы, а также о подделке и использовании поддельных официальных документов.
Что касается первого дела, по которому проходит Бичико Паикидзе – его адвоката Ирма Чкадуа поясняет, что дело связано с ненадлежащим заполнением налоговых деклараций в 2010–2012 годах.
«Об этом обвинении стыдно говорить, и это досадное совпадение, потому что в то время режим «Национального движения» арестовывали всех подряд, и если бы подобное преступление было совершено, Паикидзе был бы арестован», — заявила адвокат.
По данным прокуратуры, обвиняемые умышленно уклонялись от уплаты налогов в особо крупном размере в государственный бюджет. В частности, в процессе осуществления своей деятельности, получая от бюджетных организаций миллионы лари, обвиняемые систематически искажали суммы, подлежащие уплате в бюджет.
