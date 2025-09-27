В Грузии приспущены флаги в связи с 32-й годовщиной падения Сухуми

27.09.2025 10:12





В связи с 32-й годовщиной падения Сухуми и в память о погибших в войне в Абхазии над зданием Администрации правительства Грузии приспустили государственный флаг.



Государственный флаг также приспущен над всеми административными зданиями на всей территории Грузии за исключением оккупированных территорий страны.







