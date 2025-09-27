|
Папуашвили: Молдова поверила тем, кому не поверила Грузия
27.09.2025 11:47
Последние четыре года Грузия получала рискованные политические, экономические и институциональные советы неусыпных друзей. Власть Грузии отказалась слепо выполнять «рекомендации» и проводила политику, основанную на национальных интересах, – об этом пишет председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Как он отмечает, ответ прост: «Молдова поверила тем, кому не поверила Грузия».
«Последние четыре года Грузия получала от неусыпных друзей рискованные политические, экономические и институциональные советы. Власть Грузии отказалась слепо выполнять «рекомендации» и проводила политику, основанную на национальных интересах.
На диаграммах, приведенных ниже, сравнивается рост экономик двух стран – Грузии и Молдовы, что вызывает один вопрос:
Если Молдове статус кандидата был предоставлен с закрытыми глазами, открыли переговоры и пообещали миллиарды, то Грузии, которую попрекнули статусом, не открыли переговоры, НПО-сателлиты вывели на улицы, и подрывали, как получилось, что разница между экономиками двух стран за три года утроилась, с 4,8 млрд долларов США до 15,7 млрд долларов США? Почему, после всех этих благ, экономический рост Молдовы в минусе, а Грузия - первая в регионе?
Ответ прост: Молдова поверила тем, кому не поверила Грузия», – пишет Папуашвили.
