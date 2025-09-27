|
Посольство США опубликовало заявление в связи с 32-й годовщиной падения Сухуми
27.09.2025 11:50
В связи с Днем падения Сухуми посольство США в Грузии опубликовало пост в социальной сети.
«В 32-ю годовщину трагического падения Сухуми мы присоединяемся к вашей памяти о самопожертвовании и мужестве тех, кто отдал свои жизни, защищая свою Родину, и кто потерял свои дома», — говорится в посте посольства США.
Напомним, военные действия в Абхазии начались 14 августа 1992 года, продолжались 13 месяцев и 13 дней и завершились падением Сухуми 27 сентября.
В результате войны около 300 000 человек, в основном этнических грузин, были вынуждены покинуть территорию Абхазии. В ходе боевых действий с грузинской стороны погибло около 10 000 человек, как военнослужащих, так и мирных жителей.
